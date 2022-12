la Repubblica

questa notte il primo lancio commerciale del nuovo lanciatore europeo Vega C , evoluzione del Vega, sviluppato dall'Avio nell'ambito del programma spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). ...Lancioper il razzo Vega - C che si è perso nello spazio. Si tratta del lanciatore leggero europeo ...a bordo due satelliti dell'Airbus che di fatto erano la prima sperimentazione per un... Fallito il volo di Vega C, perduti i due satelliti francesi Pleiades (ANSA) - ROMA, 21 DIC - E' fallito nella notte il lancio di Vega C, il nuovo lanciatore europeo che avrebbe dovuto portare in orbita gli ultimi due dei sei satelliti della costellazione francese Pleia ...Trasportava due satelliti della costellazione francese Pleiades per l'osservazione della Terra. Oggi alle 16 la conferenza stampa online di Arianespace ...