Will Smith tornerà in Bad Boys 4? Le parole di Jerry Bruckheimer

(Di martedì 20 dicembre 2022) Badrappresenta, sicuramente, una di quelle serie a cui appare impossibile non affezionarsi. E, ora, a distanza di diversi anni, il produttoreparla della produzione di un quarto capitolo, Bad4, ma verrà annoverato nel cast – ancora una volta –? La trama di BadLa serie cinematografica Badha debuttato sul grande schermo nel 1995, con la regia di Michael Bay, vede al centro della storia due poliziotti, Mike Lowrey e Marcus Burnett, interpretati rispettivamente dae Martin Lawrence, pronti a sgominare minacce in giro per Miami. Dopo un primo capitolo esaltante e un secondo capitolo, uscito nel 2003, la saga ha superato ancora di più le aspettative. ...

Bad Boys tornerà con un quarto capitolo e c'è ancora il dubbio se Will Smith ci sarà di nuovo, anche se in realtà ci sono buone probabilità.