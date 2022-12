Stop ai cellulari in classe | il ministero invia la circolare alle scuole

Agenzia ANSA

L'utilizzo deie di altri dispositivi elettronici - si legge ancora nella nota di viale Trastevere - può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i ...'L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare - afferma il ministro Valditara - distrarsi con inon permette di seguire le ... Circolare del ministero, stop ai cellulari in classe - Cronaca Stop ai cellulari in classe. È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le ...Il ministro Valditara: "Non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità". Stop ai cellulari in classe. È stata infatti diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata ...