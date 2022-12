Agenzia ANSA

Il prezzo del gas scende ai minimi da giugno dopo l'accordo in seno all'Unione Europea sul price cap. I future Ttf cedono il 3% a 105,3 euro, dopo essere arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora ......delle relazioni internazionali a distanza di trent'anni e passa dalla fine della "prima"... La sua economia, dopo essersi appena ripresa dal predetto default sull'onda deielevati del ... Prezzi guerra: gas ai minimi da giugno con il price cap - Economia (ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il prezzo del gas scende ai minimi da giugno dopo l'accordo in seno all'Unione Europea sul price cap. I future Ttf cedono il 3% a 105,3 euro, dopo essere arrivati a sfiorare ...Ecco il tetto al prezzo del gas nell’Unione europea, come funziona Tutti contenti, o quasi, per il raggiungimento di un accordo di massima sul fatidico tetto al prezzo del gas in Europa. Una misura ch ...