NoiPa conferma date di pagamento arretrati. La nota

(Di martedì 20 dicembre 2022)comunica leufficiali di esigibilità degli, che saranno corrisposti dopo l’accordo firmato per il rinnovo del contratto legato ai comparti di Istruzione e Ricerca. Ildeglitra il 27 e 30 dicembre Come previsto dall’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed le OO.SS, firmato in data 10 novembre 2022, sul sistemasono in corso le operazioni di emissione dell’anticipazione della parte economica del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca oltre agli effetti economici del C.C.N.L. Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021. L’elaborazione riguarda oltre un milione e duecentomila amministrati e la data di esigibilità delle somme è prevista tra il 27 e il 30 dicembre. Con successivo ...

Scuola & Concorsi

Si tratta di "un problema, ormai annoso, che investe decine di migliaia di precari",la ...segreteria provvede a inserire i dati sul SIDI (il sistema informatico del MIUR) e li invia a(...Siche gli arretrati non spettano per i periodi aspettativa o sospensione dal lavoro .arretrati dicembre: slitta la data ultima per pagamento Inizialmente, si era posta come data ... Pagamento arretrati scuola: arriva il comunicato ufficiale Noipa sulla data di esigibilità Noipa pubblica una nota stampa in cui si definisce la finestra temporale in cui si renderanno esigibili gli arretrati.Ci risiamo: chi lavora nella scuola con una supplenza breve continua a non ricevere lo stipendio con regolarità. Diversi supplenti attendono ...