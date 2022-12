Michael Rosenbaum | Lex Luthor di Smallville vuole entrare nel DCU di James Gunn

Leggi su screenworld

(Di martedì 20 dicembre 2022), noto per aver interpretato Lexinnel DCU dinei panni dello stesso personaggio. Attraverso il suo profilo Twitter, l’attore ha risposto a un fan che suggeriva cheRooker sarebbe stato il Lexdi, ricordando che in passato ha interpretato il cattivo per sette anni nella serie della WB/CW e che spera di essere in lizza per portare in scena nuovamente il personaggio. I hope I’d be in the running. ? I mean I did play him for 7 years. Unless you guys would have a problem with that. :)))) —(@rosenbum) December 15, 2022 Come ...