Manovra | Calenda | ' no a opposizione piazzaiola | con il Pd quattro gatti'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Questa è una legge di Bilancio, non è un attacco ai diritti, perchè se ci fosse un attacco ai diritti andremo in piazza. Sulla legge di Bilancio ci si confronta, no all'sulla legge di Bilancio, perchè come abbiamo visto nella piazza del Pd l'altro giorno ci stanno". Così Carlodurante una conferenza stampa, in vista dell'iniziativa di fronte a Montecitorio organizzata dai Dem.

Tiscali Notizie

... non ci sono i pareri, non ci sono le riformulazioni", ha detto Richetti, mentre Carloin ... Il punto è che la situazione dellaè andata totalmente fuori controllo. Il processo stesso ...Ma il processo stesso dellasi è andato 'intortando', lo dico alla romana, perché il governo non ha una maggioranza in grado di governare": lo ha detto il leader di Azione, Carlo, in ... Manovra, Calenda: inutile partecipare ai lavori in commissione «Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene, perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ...Roma, 20 dic. (askanews) - 'Il Governo ha deciso di non tenere conto delle nostre indicazioni, e ci sta anche, l'opposizione può essere ...