Lioni | va a fuoco il presepe | famiglia intossicata

Cronache della Campania

È successo a, in provincia di Avellino. L'incendio è stato domato dai vigili delgiunti nell'abitazione intorno alle 7 insieme con i carabinieri della stazione locale e il 118., incendio partito dal presepe: famiglia in ospedale per intossicazione Il presepe sarebbe andato improvvisamente aa causa di un malfunzionamento legato probabilmente alle luci che lo ... Va a fuoco il presepe, famiglia intossicata a Lioni Ad Avellino un presepe all'interno di una casa è andato a fuoco e i componenti del nucleo familiare sono finiti in ospedale.Questa mattina,& & la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni unitamente ai carabinieri della locale Stazione& & sono intervenuti& in via Roma in seguito ad un incendio per un& presepe ...