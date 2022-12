Cagni | Il Napoli sta facendo vedere cose che non si vedevano da anni | Bereszynski è un giocatore di qualità

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gigi,allenatore,è intervenuto a Radio Marte, in "ForzaSempre",di seguito le sue parole : "Io della partita tra la Francia e l'Argentina metterei in valigia lafisica, mentale e tecnica. Una partita che è diventata bella dall' 80° in poi perché prima la Francia sembrava immobilizzata, frastornata.Messi giocare anche nei supplementari a quei livelli mi fa pensare all'atleta di grandissimache è.? Secondo me gli esperimenti di Spalletti non fanno altro che proseguire il lavoro svolto finora. Ilè l'unica squadra che ha tre attaccanti con caratteristiche totalmente diverse: Osimhen, Raspadori e Simeone. Per me ilpuò giocare con tutti i sistemi di gioco; ha i centrocampisti che sono ...