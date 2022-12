Running | Giovanni Grano e Benedetta Coliva vincono la Maratona di Pisa

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022)(Nuova Atl. Isernia) ha trionfato nella XXIII Cetilardivincendo in solitaria in 2h17’55”, con quasi 4’ di scarto rispetto alla sua precedente partecipazione del 2012, quando si era piazzato secondo. Secondo posto per Andrea Soffientini (ASD Dinamo Sport) in 2h26’18” e terzo per Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Milanese), che chiude in 2h26’22”. “L’ultimo anno e mezzo è stato piuttosto difficile, sono quindi felicissimo di essere rientrato in gara, di aver vinto e di averlo fatto a, una città che conosco molto bene perché mia moglie ha vissuto qui per qualche anno. Da qui ripartirò a caccia del mio personale”, ha detto il vincitore al termine della gara. Al femminile trionfo a sorpresa di(ASV Gherdeina Runners), ...