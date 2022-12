Pensioni minime a 600 euro | Reddito di Cittadinanza a 7 mesi | niente tetto per il Pos

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina torna a riunirsi la Commissione bilancio della Camera. Una corsa contro il tempo. Ma ieri era sera inoltrata quando è scoppiata la bagarre in Commissione Bilancio e la seduta è stata sospesa tra le proteste delle opposizioni che hanno abbandonano la sala del Mappamondo. L’esame degli emendamenti del Governo alla manovra si è fermata, perché il testo del pacchetto di correzioni non è stato ancora diffuso e il ministro Giancarlo Giorgetti è atteso in Commissione questa mattina. Nel frattempo filtrano indiscrezioni su quello che sarà il testo da approvare. La norma che inseriva unminimo di 60sotto il quale gli esercenti possono non far pagare con il Pos non sarà all’interno della manovra economica. Nei giorni scorsi la Commissione Ue aveva formulato rilievi a riguardo, così come precedentemente la ...

Giorgetti ha annunciato che ci sarà l'aumento dellea 600 euro dai 75 anni e che le norme sul Pos sono state eliminate. La corsa a ostacoli per terminare l'iter sulla manovra entro il ...... al fine di tutelare i soggetti piu' bisognosi e l'innalzamento a 600 euro delleper gli ultra75enni, sempre limitatamente al prossimo anno. Verra' inoltre disposta la rinegoziazione dei ...L'innalzamento a 600 euro delle pensioni mime per gli over 75 vale per il momento solo per il 2023. E' quanto si evince dal fascicolo degli emendamenti bollinati del governo alla manovra.È corsa contro il tempo per la legge di Bilancio: va approvata entro la fine di dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio. In ...