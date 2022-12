Pd | gli ex-Ppi minacciano la scissione Letta | «Noi dem sotto attacco delle altre opposizioni»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempi duri per Enrico: non c’è solo un partito da rifondare, un congresso da celebrare o correnti da addomesticare. No, ora a dare filo da torcere al segretario del Pd c’è anche il malpancismo degli ex-Popolari, la componente – per intenderci – da cui proviene il presidente Mattarella. Gente che qualcosa conta, insomma. E che oggi si è riunita per discutere di un tema certamente non casuale: “I cattolici democratici nella politica di oggi: ancora utili all’Italia?“.era lì quando, con parole, sorprendentemente molto dure, è intervenuto Pierluigi Castagnetti, l’ultimo segretario del Ppi. «Il 25 settembre – ha esordito – è successo qualcosa, si tratta di capire perché questo è avvenuto. Se pensiamo di cavarcela con un processo di sedicenti costituenti, no». Botta e risposta tra Castagnetti eIl riferimento è alla nuova ...