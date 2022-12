Muore l’ex arbitro internazionale José Donato Pes Pérez

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 17/12/2022 alle 12:06 TECaragonese che ha giocato in Prima Divisione per 13 stagioni Ha debuttato in Prima Divisione nel 1977 all’età di 34 anni e la sua ultima partita arbitrata è stata nella stagione 1989-90. Il Comitato Tecnico degli Arbitri della RFEF ha annunciato la morte diPes Perezaragonese che ha militato in Prima Divisione per 13 stagioni. “Il Comitato tecnico degli arbitri della RFEF si rammarica della morte delPes. L’aragonese ha giocato in Prima Divisione per 13 ...