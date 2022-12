Inter | Ausilio | Napoli partita importante? Dobbiamo recuperare più punti possibili

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Piero, ds dell', vincitore del Premio Maestrelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ecco quanto raccolto da Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: "Sicuramente mi fa piacere, è un premio speciale. Nella mia specialità c'è la resilienza, sono da tantissimi anni all', ho cercato di fare sempre del mio meglio. -asserisce- Quindi vedere un riconoscimento così prestigioso fa sicuramente piacere. Io devo tanto all', ho fatto una carrieraa qui, dopo 25 anni sono ancora qua. Lautaro? Dopo la vittoria no, durante il Mondiale sì. Dopo la vittoria era giusto avere dei messaggi che ci sono stati un po' con tutta la società, con i compagni. -prosegue- Penso che stia recuperando dalla sbornia di ieri sera, a ...