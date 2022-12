Esercizio provvisorio mai. Meloni corre ma il governo dei pronti sta ancora trattando sulle mancette

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Premier non può permettersi di sforare perché sarebbe troppo grande il danno di immagine per il centrodestra. Così è partita una forsennata corsa per approvare la Legge di Bilancio entro venerdì 23 dicembre. Ma solo senza intoppi il testo può arrivare al Senato il 27

Today.it

'Chi evoca l'cerca l'. Per quanto ci riguarda andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà la legge di bilancio nei tempi previsti'. Così la premier Giorgia Meloni ...Cattaneo è tranquillo sulla manovra: "Ecco cosa succederà..." La tensione è salita alle stelle già dalle prime ore della giornata quando il governo ha depositato il quinto ... Manovra, slitta ancora e si va verso l'esercizio provvisorio La Premier non può permettersi di sforare perché sarebbe troppo grande il danno di immagine per il centrodestra. Così è partita una forsennata corsa per ...La soddisfazione del premier per il price cap e il ringraziamento a Draghi: "Sono molto molto soddisfatta" "L'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, co ...