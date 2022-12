“Corro in Lombardia” | Pregliasco allunga la lista delle viro-star che si candidano a sinistra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo Andrea Crisanti, eletto senatore col Pd, e Pierluigi Lopalco, eletto in Puglia con Emiliano e poi candidato non eletto al Senato per il Pd, un altrologo-tenta il colpaccio in politica, candidandosi con il centro: Fabrizio. Il direttore sanitario del Galeazzi ha annunciato che correrà innellacivica che appoggia Pierfrancesco Majorino, col pensiero già all’assessorato alla Sanità.: «Mi candido con Majorino, ho sempre votato a» Intervistato dal Corriere della Sera,ha rivelato di aver «sempre votato il centro», mai i Cinquestelle e mai il centrodestra, anche se «un po’ ce l’ho in casa visto che la mia compagna (Carolina Pellegrini, ...

