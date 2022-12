Comune di Castronno | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, il Personale selezionato verrà inquadrato in categoria C. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'Amministrazione comunale di(Varese) rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di categoria C, profilo professionale «» a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le modalità espressamente indicate nel bando, entro trenta giorni dal giorno ...