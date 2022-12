Calcio | Meret | ' ripartendo bene a gennaio daremmo un segnale alle altre squadre'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Napoli, 19 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartiresicuramente potrà dare un grandea tutte le: noi ci siamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto a inizio campionato. Ci proveremo e dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese veramente difficile, ma ci stiamo preparando al meglio". Così il portiere del Napoli Alexai microfoni di Sky Sport. "La pressione c'è sempre, l'importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato -aggiunge il 25enne friulano-. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister e fare quello che ci dice lui che fino adesso ha dato i suoi frutti. Dobbiamo continuare così".

IlNapolista

Alexè diventato uno dei punti fermi del Napoli . Vicino alla cessione la scorsa estate, alla fine è diventato il numero uno della porta azzurra, guadagnandosi sempre di più la stima e la fiducia di ...mi fa ricordare che i sacrifici e l'impegno nelvengono sempre premiati, proteggere i pali del Napoli in età così giovane non è facile, è maturato molto anche su questo aspetto. Le ... «Meret stava davvero andando allo Spezia, i segnali del Napoli non erano chiari» - ilNapolista Calciomercato Juventus, il sogno Milinkovic Savic non è ancora tramontato: l'indizio che i tifosi bianconeri .... Le note vicissitudini extra campo chiaramente hanno scombussolato i piani di mercato d ...Si sono conclusi, con la vittoria dell’Argentina sulla Francia dopo i calci di rigore, i Mondiali in Qatar. In campo al Lusail Stadium c’era anche il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot che si ...