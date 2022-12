Assegno unico | la circolare Inps | come ottenere l' importo corretto nel 2023

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Da marzo l'diventa automatico, ma perl'è necessario aggiornare l'Isee. In caso contrario il beneficio verrà ugualmente corrisposto, ma in quel caso si percepirà solo l'...

Mentre le pensioni minime salgono a 600 euro solo nel 2023 per gli over 75 e l'viene maggiorato per le famiglie numerose. Sono alcune delle novità del pacchetto di emendamenti ...Nel 2023 l'verrà rinnovato in maniera automatica , senza che i diretti interessati debbano presentare la relativa domanda. A specificarlo è stata direttamente l' INPS attraverso la circolare n. 132 ...Le famiglie che hanno mutui fino a 200 mila euro per l’acquisto della prima casa e un Isee inferiore a 35 mila euro, potranno ottenere un cambio del tasso da variabile a fisso. È ...Nel 2023 l'assegno unico verrà erogato in maniera automatica ad alcuni aventi diritto. Scopriamo chi sono e chi deve presentare domanda.