A Bologna | Natale e Capodanno sono una festa continua Con mercatini | piste da ballo e 13 menu per il veglione Poi | per la Befana e dintorni | un grande show in esclusiva | quello di Les Farfadais | reduce dai trionfi francesi

(Di lunedì 19 dicembre 2022)a FICO, il parco del cibo italiano, a, è un susseguirsi di eventi golosi, con annessidi tessuti etnici, bijoux, ceramiche artigianali. E il meglio arriva con ladi, che dal pomeriggio del 31 dicembre andrà avanti fino alle prime luci del mattino con 4dasuddivise per diversi generi musicali. La pista dapiùe originale sarà quella di pattinaggio sul ghiaccio con musica per tutta la notte. La strada del vino illuminata a FICO. Leggi anche › Undifirmato. Che profuma di Sicilia ...

Io Donna

... a grande richiesta andrà in scena , con un altro sold out, anche venerdì 23 dicembre alle 21:00 al Teatro Celebrazioni dinella sua versione nataliziain Osteria . Giuseppe Giacobazzi ......sul futuro dell'ambiente e sul rispetto della natura insieme all'altro simbolo laico del, l'... Milano, Torino, Venezia, Roma, Genova, Ventimiglia, Imperia, Firenze, Parma,etc. La ... Natale, Capodanno e Befana da FICO, a Bologna. Tra menu, balli e grande poesia A Bologna, Natale e Capodanno sono una festa continua. Con mercatini, piste da ballo e 13 menu per il veglione. Poi, per la Befana e dintorni, un grande show in esclusiva, quello di Les Farfadais, red ...BOLOGNA - 14 canzoni in gara, 17 piccoli interpreti provenienti da 11 regioni italiane: è già di nuovo tempo di Zecchino e mentre la storica kermesse canora dell'Antoniano scalda i motori, ...