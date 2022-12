5 motivi per cui abbiamo davvero bisogno di The Bad Guy 2

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo il debutto in anteprima al Torino Film Festival, su Prime Video si è appena conclusa la prima stagione di The Bad Guy, esuberante serie tv creata da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. La storia è quella di Nino Scotellaro, un pubblico ministero in prima linea nella lotta alla mafia, che, dopo un’ingiusta condanna per collusione con Cosa Nostra, viene creduto morto e si ritrova costretto ad assumere una nuova identità, trasformandosi nel famigerato “cattivo” che dà il titolo al telefilm: Balduccio Remora. La sua, però, non è l’unica vita che viene drasticamente sconvolta dalla vicenda: la presunta morte di Nino e l’ascesa di Balduccio rivoluzionano anche l’esistenza di sua moglie Luvi, avvocato di spicco caduta in disgrazia per non essere riuscita a farlo assolvere, e quella di sua sorella Leo, poliziotta impulsiva e molto ...