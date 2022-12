Tuttosport – Osimhen-Kvaratskhelia non bastano | Spalletti ko al Maradona

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-18 00:42:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: NAPOLI – Davanti a 30mila tifosi entusiasti di riabbracciare i propri beniamini, che a gennaio riprenderanno da primi della classe la propria corsa in campionato, il Napoli cede 3-2 al Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina. Spagnoli avanti dopo soli 12? con Eboue e, dopo il pari-lampo dial 14?, allungano con l’uno-due firmato da Jackson (67?) e Moreno (70?)., a 11? dal triplice fischio dell’arbitro, riaccende le speranze partenopee: il finale, però, non regala al pubblico la rimonta sperata. Napoli-Villarreal 2-3, la cronaca Perso Politano per un affaticamento muscolare,si affida a Raspadori – provato ancora da mezz’ala – Elmas,ed ...

E fra gli attaccanti oggi in A, Totti vota: " Quando gli capita la palla fa gol ed è sempre a disposizione della squadra ". Inevitabile una battuta su un suo possibile ritorno alla Roma: " I ...Il Corriere dedica il taglio basso alla Serie A: 'Pogba non riesce a guarire'; ': 'Il Napoli è il top in Europa'. Anchededica la prima pagina all'Argentina: 'GLORIA FINALE'. Sulla ... Napoli-Villarreal 2-3: Osimhen-Kvaratskhelia non bastano, Spalletti ko al Maradona Il Sottomarino giallo degli ex Albiol e Reina passa al Maradona: vantaggio di Capoue, pari del nigeriano, uno-due spagnolo firmato Jackson e Moreno, chiude il georgiano ...Highlights e gol Napoli-Villarreal 2-3 amichevole. Ecco i video di tutti i gol di Napoli-Villareal. NAPOLI-VILLARREAL, IL TABELLINO. NAPOLI-VILLARREAL 2-3. MARCATORI: 12' Capoue (V), 14' Osimhen (N), ...