Non tutti i mal di gola sono uguali | uno rischia di farvi stare male

Leggi su ck12

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’inverno porta con sé la neve, il Natale e il mal di. Pungente e fastidioso,corriamo ai ripari per guarirlo: ecco, però, gli errori che si fanno Basta pochissimo, in questi giorni, per ammalarsi. Dopo due anni di mascherine, oggi l’influenza si sta dimostrando piuttosto pesante: l’australiana, che è in circolazione proprio in questo periodo, comporta febbre alta, dolore alle ossa, raffreddore, tosse e mal dianche per una decina di giorni. Mal di(www.ck12.it)Non appena si avvertono i primi sintomi, che solitamente iniziano proprio con la, si dovrebbe cercare di rimanere a casa dal lavoro, per evitare di contagiare le altre persone. Fondamentale è poi contattare il medico in caso di peggioramento dei sintomi e, soprattutto, non prendere medicinali senza il consulto di uno ...