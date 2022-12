Messi campione e Cassano mantiene promessa | tuffo in acqua ghiacciata video

(Di domenica 18 dicembre 2022)alla vigilia della finale aveva detto: “del mondo? Non ci credo e prometto che se vince il Mondiale, mi butto in".

Adnkronos

13 Il discorso del Re. Lionelcontinuerà a giocare con la maglia dell' Argentina . La Pulce , che aveva fatto capire di ... per godermi qualche partita dadel mondo'.Ripercorriamoli tutti ARGENTINA: CRONACA - LE FOTO DELLA FESTASUL TETTO DEL MONDO A 35 anni Leoriporta l' Argentina a vincere un campionato del mondo, 36 anni dopo l'... Argentina di Messi campione, le lacrime di Adani Una vittoria particolare. L'Argentina ha trionfato ai mondiali in Qatar, ma il gesto del portiere Emiliano Martinez - decisivo anche nei rigori della finale - ha lasciato tutti ...Lionel Messi è al settimo cielo dopo la conquista del titolo mondiale con la sua Argentina: “Volevo questa coppa da tantissimo tempo, ero sicuro che Diego Armando Maradona me l’avrebbe regalata". "Ave ...