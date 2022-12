Manovra | Giorgetti | via norma Pos da legge di bilancio

TGCOM

Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlointervenendo in commissione Bilancio alla Camera sulla. Passa da 20 a 25 mila" il tetto del reddito per il taglio del cuneo di un ...Cosìin commissione Bilancio alla Camera sullaeconomica. "Previsto l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Proroga Rdc ridotta da 8 a 7 mesi. Eliminata la ... Manovra, Giorgetti presenta la Legge di Bilancio con le modifiche: "Via norma Pos, pensioni minime a 600 euro per over 75" (Adnkronos) – Un nuovo rinvio nella consegna degli emendamenti del governo alla manovra 2023 in commissione Bilancio ha ... continuato – e che il ministro” dell’Economia Giancarlo Giorgetti “sarebbe ...La norma sul Pos è saltata. È quanto trapela da fonti di governo. Nel confronto delle ultime settimane con la Commissione Ue, sarebbe emerso che con la misura prevista ...