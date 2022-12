“L’ha detto davvero!” Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli protagonista indiscussa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022)con le, tutti contro. Eliminato il compagno della giornalista e la ferita continua a fare male non poco. Nel corso della puntata le tensioni si sono fatte sentire quando lo showdance di Rosanna Banfi con Simone Casula è andato in scena sul palcoscenico. Un’esibizione che ha diviso in due la giuria. Tutti contro. In coppia Rosanna Banfi e Simone Casula ma l’esibizione non è piaciuta a tutti i giudici dicon le. “Quella clava mi inibisce un po’” sarebbero state le parole diche ha poi aggiunto senza filtri: “Non mi è piaciuta l’esibizione”. Commenti che sono andati incontro alla contrarietà di tutti. Leggi anche: ...