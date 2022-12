Ammazzato dai commilitoni | gruppo Wagner | l' orrore più grande

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Zelensky stile sovrano medioevale sfida Putin a smetterla di mandare gente al macello ma di vedersela con lui al corpo a corpo in singolar tenzone. «Anche domani», ha detto in un'intervista al canale televisivo francese Lci, ripreso da Ukrainska Pravda. «Un vero uomo, se vuole dire qualcosa a qualcuno, o, per esempio, dargli un pugno in faccia, lo fa da solo, e non manda intermediari. Ora, se si rivolgessero a me, non farei cercare intermediari», ha risposto alla domanda se Putin stesse cercando di trasmettergli messaggi attraverso intermediari, ad esempio Macron. Pur essendo cintura nera di judo ovviamente Putin se ne guarda bene. Invece ha incontrato i comandi militari e si prepara anche a andare la prossima settimana da Lukashenko per preparare un'offensiva primaverile da 200mila uomini che potrebbe passare anche dalla Bielorussia. Ma sta diventando sempre più un problema ...