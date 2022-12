VIDEO Sci di fondo | Federico Pellegrino vince la sprint di Davos! Battuto Klaebo in una volata regale

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha vinto laa tecnica libera di Davos, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di. Si tratta di un’autentica magia perché il valdostano non avrebbe dovuto partecipare a questa gara, la sua presenza è stata annunciata a sorpresa soltanto ieri sera. Il motivo è presto detto: l’azzurro sta per diventare papà e aveva deciso di saltare la tappa in terra svizzera per stare vicino alla moglie Greta Laurent, ma poi ha avuto il via libera proprio dalla dolce metà e oggi ha trionfato in maniera magistrale.si è imposto battendo il suo grande rivale Johannesal termine di unasemplicemente, degna del più grande fondista italiano dell’ultimo decennio. Il nostro ...