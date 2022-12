Ultime Notizie Roma del 17-12-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente russo Vladimir Putin e ieri avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina riunione alle quali hanno partecipato fra gli altri il Ministro della Difesa sergej sciolgo il Capo di Stato Maggiore Valery gerasimov e i comandanti militari che sono stati ascoltati dal Presidente separatamente lo fa sapere Crilin in un comunicato Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve-medio termine ha detto Putin durante la riunione venerdì si legge nella nota del Cremlino il presidente ha trascorso l’intera giornata con i vertici militari coinvolti nell’operazione militare speciale come in Russia viene chiamato ufficialmente l’invasione del paese vicino iniziate il 24 febbraio Mi ...