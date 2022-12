Serena Williams si è (davvero) ritirata definitamente dal tennis

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ritiro definitivo dalle scenetiche oppure la decisione di appendere la racchetta al chiodo potrebbe non essere così categorica? Ecco l’enigma che gravita attorno alla figura, poderosa e maestosa, di, ex dominatrice della categoria femminile WTA delinternazionale. Dopo il suo addio agli US Open di quest’anno si sono generate due correnti di pensiero: c’è chi crede che il torneo americano sia stato l’ultimo e chi pensa, invece, che la statunitense tornerà sporadicamente sui campi. A fomentare questa “contrapposizione” ci ha pensato lei stessa ammettendo: “Tom Brady ha dato il via a una tendenza incredibile. Questo è quello che voglio dire“. Il dubbio, quindi, rimane ed è più che legittimo da porsi. Quale futuro per? Il pensiero sulla ...

Lo dimostra il modo in cui la scorsa estate ha messo ko nientepopodimeno che, guadagnandosi con quella vittoria il titolo di ultima tennista ad aver battuto The Queen , ormai uscita ...