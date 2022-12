MotoGP | Bagnaia svela un suo sogno | “Mi piacerebbe correre la 8 ore di Suzuka”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Peccosi sta godendo la sua vittoria in. Il centauro della Ducati ha riportato in Italia il Mondiale della classe regina dopo un digiuno durato tredici anni, riuscendoci con una moto tricolore, come fece il grande Giacomo Agostini con la MV Agusta nel lontano 1972, ormai 50 anni fa. Essere riusciti a scrivere una bellissima pagina di storia a due ruote potrebbe essere già abbastanza per il torinese, che invece non si accontenta e punta anche a qualcosa di diverso. Durante la festa ‘Campioni in Piazza’, organizzata dalla Ducati per poter celebrare il suo successo e quello di Alvaro Bautista in Superbike, ha rivelato che uno dei suoi sogni sarebbe quello di partecipare alla 8 ore di, magari proprio assieme allo spagnolo. “Sono anni che sto provando a chiederlo – ha dichiaratoai microfoni di ...