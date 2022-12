Manovra | fonti | maggioranza vuole chiudere lunedì a mezzanotte con mandato relatori**

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - L'orientamento dellasull'iter della manovra in commissione Bilancio, a quanto si apprende, sarebbe quello di dareal relatore, scelta che consentirebbe di lavorare sul testo per tutta la giornata di martedì e arrivare in aula mercoledì. L'eventuale rinvio dell'aula dovrà comunque essere sottoposto alla riunione dei capigruppo, prevista peralle 13.

L'emendamento alla2023 del governo che riguarda l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 è stato chiuso. Lo fanno saperedi governo. Intanto prosegue in commissione Bilancio alla Camera ......di valutazione da parte di governo e maggioranza l'ulteriore stretta inal Reddito di cittadinanza , con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023. Lo si apprende da... Manovra, accordo sulle pensioni minime: 600 euro a over 75 I lavori sono ancora in corso in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo degli emendamenti alla manovra che attende entro domani il secondo pacchetto dei correttivi proposti dal governo.Gli emendamenti del governo sulla manovra prendono lentamente forma. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, mentre i tempi si allungano e nella maggioranza sento ...