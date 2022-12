Lionel Messi è diventato umano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) A volte non basta una vita per trovare la propria identità, senza la quale non si è vissuto mai bene, con la pienezza necessaria, la luce negli occhi. Mentre passano i giorni, gli anni, il talento si inaridisce, la faccia sfiorisce, i pensieri si affastellano, i ricordi si annebbiano. Senza una piena consapevolezza, ci incliniamo come giunchi fino a morire di tristezza. Ma se sappiamo reagire, capire con coraggio chi siamo, in un’indagine avventurosa, in certi casi anche faticosa e mai tardiva, possiamo riscattare tutto il tempo perduto e indirizzare la nostra esistenza verso un futuro migliore.ci ha impiegato 35 anni per capire meglio alcune cose sul suo ruolo, la sua inclinazione, e adesso, in finale, non avrà bisogno di conferme. Una di queste cose è che non basta essere stati baciati da un dio (qualsiasi esso sia, ma non Maradona ...