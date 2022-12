Lazio | Conte | “Il campo largo non esiste | valutiamo volta per volta”

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA – “Il, l’ho detto dall’inizio, non è mai esistito, a noi interessa ungiusto, uncoerente. Lavoreremo perché tutte le nostre proposte in campagna elettorale, quindi politiche anche a livello territoriale, siano giuste e coerenti.è una espressione che nasce distorta: più dilati la tua proposta per metter dentro chiunque e più offri qualcosa che sia disponibile a qualsiasi soluzione. Noi dobbiamo essere coerenti e giusti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando a Roma, a margine dell’assemblea regionale del Coordinamento 2050, iniziativa promossa da personalità e organizzazioni di matrice ecologista e di sinistra. “Noi – ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla possibilità di riaprire il ...

TGCOM

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando a Roma, a margine dell'... Nelassolutamente no. Nel momento in cui abbiamo posto un tema di programmi, avevo chiesto ...Lo ha affermato Giuseppe, intervenendo all'assemblea regionale deldi Coordinamento 2050. Regionali Lazio, Conte contro D'Amato: "Deve alla Regione 300mila euro" (Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Non possiamo non partire dalla questione morale. La premessa di ogni azione politica del M5s è la questione morale. Non lo dico oggi per il Qatargate, l’ho dett ...Il verdetto è a favore della squadra laziale, che esce vittoriosa dai sette incontri del PalaMura a Porto Torres ...