I 10 anni di Fdi in piazza del Popolo Meloni | ' Grazie a Salvini e Berlusconi'

Agenzia ANSA

"Abbiamo stravolto i pronostici sulla tenuta di, confido che faremo lo stesso sulla durata del governo'. Giorgia Meloni si presenta così alla chiusura della Festa per i diecidi Fratelli d'Italia a Roma. Intervistata dal giornalista di Sky ...Ovazione all'ingresso e coro: 'Giorgia, Giorgia'. il discorso: 'Non guardo il consenso ma Pil e occupazione'. Videomessaggio di Berlusconi: 'Con lei svolta ... Fdi festeggia i 10 anni, "in piazza oltre 10mila presenze" - Politica Ovazione per la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni al suo ingresso nella tensostruttura allestita in Piazza del Popolo a Roma per il decennale di Fratelli d'Italia. Il coro della ...NordEst – Raggiunto , a quanto si apprende da fonti di governo, l’accordo politico in maggioranza sull’aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla Manovra sarà introdott ...