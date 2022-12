Goggia straordinaria vince in discesa | non la ferma neanche l’infortunio alla mano

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 dicembre 2022) St. Moritz – Mitica. Non c’è altro modo per descrivere la straordinarietà di Sofiaanche nellafemminile bis di Coppa del Mondo di Sci Alpino a St.Moritz. Sulla pista dell’ Engandina, la campionessa bergamasca – a ventiquattrore dfrattura dellasubita nella prima gara elvetica – ha messo in scena un ritorno in pista che entra di diritto nell’epica delle imprese di Sofia. La trentenne finanziera ha regalato al pubblico una prova maiuscola, con una gara meravigliosa, che l’è valso il il gradino più alto del podio con il tempo di 1’28?85. Persi tratta della ventesima vittoria in carriera, che le permette di agganciare Federica Brignone al primo posto nella speciale classifica delle azzurre piùnti di sempre in Coppa del mondo. Un coraggio senza ...