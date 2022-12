Ex “L’Arca” | “Da stabilimento abbandonato | a spiaggia libera per poi diventare…una pattumiera”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ostia – “Unotrasformato in, vi raccontiamo la storia dell’ormai ex ‘’, oggi‘S.P.Q.R.’. La precedente amministrazione M5S ha voluto investirci centinaia di migliaia di euro, ha bonificato l’intera, rimuovendo eternit, cemento e tutte le strutture rimaste che, nel tempo, erano diventate ricovero per senza fissa dimora. Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “Dopo aver trasformato la concessione demaniale in, – spiegano i consiglieri – sono stati inseriti tutti i servizi già presenti nelle altre spiagge libere del litorale romano. Posizionate nuove passerelle, restaurati ...