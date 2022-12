Eit Food | progetti di open innovation | budget di 20 milioni di euro

Unito

Il progetto di ricerca europeo BIOSUVEG, finanziato dae coordinato dal Professor Andrea Schubert , docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, e che vede la ...Il progetto di ricerca europeo BIOSUVEG, finanziato dae coordinato dal Prof. Andrea Schubert, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, e che vede la ... INNOUNITA Start-up infoday | Università di Torino EIT Jumpstarter, a pre-accelerator supported by the European Institute of Innovation and Technology, trained 187 teams to turn their innovative ideas into valid businesses. More than 45 new start-ups ...EIT Food CEO Andy Zynga highlights some of the most exciting innovation that could help to create a net-zero food system.