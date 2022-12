Ciclismo | Luca Vergallito ha vinto la Zwift Academy e conquista un contratto-premio con la Alpecin

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022)è un nuovo corridore della-Deceuninck. Sulle orme di quanto fatto da Jay Vine lo scorso anno, il 25enne italiano ha firmato uncon il team World Tour per la stagione 2023, in seguito alla vittoria nella. Che ilstia cambiando è cosa ormai nota e i modi per arrivare al professionismo sono diversi da quelli di una volta. Uno di questi è proprio quello ideato da, che organizza questo torneo in cui tutti gli iscritti, dai rulli della propria casa, possono sfidarsi con unin palio. Gli iscritti all’inizio erano ben 160.000, sfoltiti nel corso della competizione. Infine ne sono rimasti cinque, che si sono giocati le “finali” per ottenere il posto in squadra. Tra di loro ...