Addio a Sinisa Mihajlovic | mille battaglie sui campi di gioco e in panchina

Agenzia ANSA

Commenta per primo Tra i tanti messaggi dedicati aMihajlovic nel giorno della sua scomparsa, ecco quello di Andrea Agnelli , presidente dimissionario della Juventus, che gioca con le parole in inglese e scrive: 'Not just free kicks now... a ...... nonostante il tragico finale e l'alla vita per colpa della leucemia , ha avuto una vita piena, dolorosa, ma anche colma di gioia, di amore. Sul palco di SanremoMihajlovic ci è salito, ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Era forte, diritto, duro. Ma era arrivato da noi con il sorriso di un ragazzino felice. Mai burbero, sempre disponibile. Ha fatto tutto quello che poteva con quello che aveva a disposizione per ...Lo ricorderemo sempre per la fierezza con cui ha combattuto, per tre anni, il male che l’aveva colpito. E per l’atroce ruolo che gli era toccato rappresentare, quello ...