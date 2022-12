Ultime Notizie – Palermo | accoltella la compagna e poi si sucida

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un uomo ha ucciso a coltellate lae poi si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio è avvenuto iwei sera a Villabate, nel palermitano, nell’appartamento della donna in via Giovanna D’Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E’ ancora da chiarire il movente che ha spinto Salvatore Patinella, 41 anni, a uccidere a coltellate la sua, Giovanna Bonsignore, 44 anni, e poi togliersi la vita. Patinella avrebbeto la suacon diversi fendenti, per poi togliersi la vita anche lui con un’arma da taglio. A chiamare il 112, un amico dell’uomo messo in allarme da un post pubblicato da quest’ultimo su Facebook. Quando sono arrivati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato i due corpi privi di vita. L’arma del delitto è stata sequestrata così come la casa. Le indagini sono affidate ai ...