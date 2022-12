Morto di freddo a 19 anni dopo una notte in strada a Bolzano | “In dormitorio non c’erano posti”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Mostafa Abdelaziz Aboulela èdiuna settimana fa a: era egiziano, ha vissuto una vita a nord del Cairo, poi ha deciso di venire in Italia nel 2019un lungo viaggio attraverso l’Europa che lo ha portato a vivere e lavorare per qualche mese in Francia. Suo fratello, Mohamed Ahmed, ha raccontato al quotidiano locale Alto Adige: “Voleva aiutare la sua famiglia, soprattutto la sorella maggiore. Noi siamo poveri e voleva renderci la vita più facile, così ha messo a repentaglio la sua”. Era la sera del 9 dicembre, ale temperature erano molto rigide, il termometro segnava -5 gradi. Mostafa era arrivato da appena due giorni, è stato trovato sotto il cavalcavia ferroviario di via di Vittorio, in zona industriale. Aveva provato a chiedere aiuto all’infopoint di Volontarius, che ...

Il corpo non presentava segni di violenza e, quindi, potrebbe essereper ilo per delle patologie di cui era affetto. Sarà eseguita l'autopsia. . 16 dicembre 2022Aveva diciannove anni Mostafa Abdelaziz Abouelela , il ragazzo egiziano trovatovenerdì scorso a Bolzano sotto il cavalcavia ferroviario di via di Vittorio nella zona commerciale. Dopo un periodo in Francia era arrivato in Italia per trovare lavoro e aiutare la sua famiglia ... Morto di freddo a 19 anni: «Mostafa, da studente a imbianchino. Era qui per costruirsi un futuro» Gli investigatori ipotizzano che a causare il decesso dell'uomo possa essere stato il gelo. Un'overdose, invece, potrebbe aver causato la morte di un ...