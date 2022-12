Maltempo in provincia di Latina | albero crolla su un’auto VIDEO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le conseguenze delle forti piogge che si sono abbattute indinon si sono fatte attendere. In particolare, nelle prima serata di ieri il personale dei vigili del Fuoco del comando diè intervenuto a causa della caduta di unche è finito dritto dritto suindi, vento forte e temporale (FOTO) L’to sua Sermoneta I fatti sono avvenuti a Sermoneta, in via Le Prata, nella prima serata di ieri. Qui, come anticipato, il personale operativo dei vigili del Fuoco del Comando diè intervenuto a seguito di una chiamata al Numero Unico per le Emergenze dove veniva segnalata la presenza di un ...

LA NAZIONE

Nella notte ilin Sicilia ha causato numerosi disagi a Palermo e in, con alberi sradicati e pali della luce finiti nelle strade. Nonostante i disagi, non si segnalano fortunatamente danni alle ...I danni del: allagamenti, ko ortaggi, fieno e vivaisti A Pistoia interi campi di ortaggi ... presidente di Cia Toscana Centro - per molte aziende dellapistoiese'. 'In alcune zone - ... Maltempo in Toscana, notte di paura per i fiumi in piena. Danni e disagi Grosseto: Altri due giorni di intenso lavoro per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua nelle province di Grosseto e Siena. La nuova ondata di maltempo ha ...Alberi e pali della luce sono stati sradicati dal maltempo che ha colpito nella notte Palermo e in provincia ma senza causare danni alle persone ...