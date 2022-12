LIVE Biathlon | Sprint femminile Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA | Magnusson a sorpresa in testa davanti a Persson | quinta Vittozzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.03si è messa in una buona posizione per l’inseguimento:a 31 secondi dalla. La lotta al podio è possibile. 15.01 Intanto Passler è 47° provvisoriamente al traguardo con tre errori: vedremo se riuscirà a qualificarsi per l’inseguimento. 34° Comola con un errore. 15.00 E’ in pista ancora Stina Nilsson: vediamo cosa combina al primo poligono. 14.59 GRAN FINALE DICHE E’! La sappadina è dietro a Eder, ma si è difesa da Fialkova ed Elvira Oeberg. 14.57fra non molto sarà al traguardo: l’azzurra è in lotta per quarta eposizione. 14.55 Wierer taglia il traguardo in ottava posizione provvisoria a 48 secondi da ...