La confusione di un Pd tentato dai grillini | l' asse è senza senso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Poche idee e pure confuse. Stiamo parlando del Pd alle prese, dopo la sconfitta elettorale, con la scelta del nuovo segretario e con due appuntamenti politici importanti e ormai vicini: le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Sulle seconde pare che i dem abbiano ritrovato uncon i 5 Stelle in vista del voto lombardo. E francamente - a parte una considerazione che faceva spesso il grande comico Totò, «è la somma che fa il totale» ma che alle elezioni lascia il tempo che trova - di questosfugge ilpolitico e strategico. Ma come? La guerra di Putin in Ucraina riguarda anche il come l'aggressione russa abbia per sempre cambiato la geopolitica occidentale, dall'energia ai rapporti diplomatici passando per le relazioni tra Mosca e l'Unione europea e sul sostegno occidentale a Kiev - con invio di armi - il Pd e i 5 ...