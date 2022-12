Incidente sulla Vesuviana | scontro frontale tra auto e furgone | 2 giovani morti sul colpo

L'Unione Sarda.it

A perdere la vita un 19enne e una donna non ancora identificata. L'impatto è avvenuto questa notte nel Napoletano. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta della ss ...... da Milly Carlucci un aggiornamento in merito a un nuovo infortunio: ad aver subito unè ... ammettendo solo chesituazione ci sarà un consulto lunedì, in vista della finale del 23 ... Incidente sulla 125 Var, quattro feriti: uno gravissimo Si sono sposati da pochi giorni e già la neo coppia composta da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi fa parlare di sé. Lo scorso 11 dicembre, la coppia è stata ospite da Silvia Toffanin nel suo progr ...CESSALTO (TREVISO) - È stato aperto un fascicolo sulla tragica morte di Dritan Mecaj, il 43enne originario di Tirana, morto in un tragico incidente sul lavoro alla Corvezzo ...