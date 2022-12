GF Vip | ' Antonella non è in grado' | parole grosse di Edoardo dopo l' imitazione eccessiva di Oriana

Grande Fratello

Al GF, Edoardo Donnamaria sembra essere arrivato al punto di non ritorno nella sua storia conFiordelisi . Il concorrente del GFnon ha apprezzato una imitazione eccessiva di Oriana portata avanti dalla ragazza, contro la quale ha fatto una scenata e rispetto al cui atteggiamento ...Dopo giorni di litigi messi in campo davanti alle telecamere del Grande Fratello, Edoardo Donnamaria eFiordelisi hanno dormito separati. I due concorrent i , per la prima volta da quando è cominciata la loro storia, non sono andati a letto insieme. Si tratta della ... Antonella Fiordelisi nei panni di Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Gf Vip 7, Micol Incorvaia confessa a Edoardo Tavassi: “Tutti pensavano che da parte mia non ci fosse trasporto, ma ho capito che…” L’influencer si è aperta con il… Leggi ...Dopo giorni di litigi messi in campo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dormito separati. I due concorrenti, per la prima volta da quando.