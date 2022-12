Fiorello | “Lirio Abbate via da L’Espresso all’improvviso | dispiace anche a noi”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Volevo salutare un mio amico. Si chiama. A questo punto mi tocca dire, ex direttore de ‘’. E’ stato rimosso proprio ieri,. E questa cosaa noi. Vi faccio vedere l’ultima copertina sua de ‘. L’uomo dell’anno, questo ragazzo, Lorenzo Parelli, che purtroppo oggi non c’è più, morto sul lavoro. Grazie”. Così, chiudendo la puntata della settimana di Viva Rai2!’, omaggia, la cui rimozione e sostituzione ha portato il Cdr dea proclamare lo stato di agitazione.ha spiegato così sull’ultimo numero de ...

... Marco Malvaldi, Ilaria Gaspari, Claudio Piersanti, Giorgio van Straten, Catena, Fabio ... Ci saranno, tra gli altri, il giornalista e saggista Lirio Abbate, la scrittrice e conduttrice ... Lo showman ha omaggiato il direttore che ieri è stato sostituito dalla nuova proprietà del settimanale. La redazione è in stato di ...