Femminicidio a Foggia | 56enne uccide la moglie in cucina con quatto colpi di pistola

FoggiaToday

commentaad Apricena, in provincia di. Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie, 44enne, nella propria abitazione: la vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola ...Un uomo di 56 anni ha ucciso poco fa la moglie nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano . La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è ... Femminicidio ad Apricena: donna uccisa in casa a colpi di pistola Ad Apricena nella tarda mattinata di venerdì l'ennesimo femminicidio. In un'abitazione di via Saragat un uomo di 56 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco sua moglie, di 40 anni. Le generalità non so ...La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina ...