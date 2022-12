Diletta Leotta | Dopo le critiche intime | la conduttrice affila la lingua | “Non lo trovo giusto!”

Corriere della Sera

Gavetta, esperienza, pratica. Chiamatela come vi pare, ma il senso non cambia e alla "prova"ci si sta davvero mettendo sia in campo professionale (è approdata su DAZN Canada con la conduzione in inglese) sia in quello sentimentale. Loris Karius, il portiere del Newcastle, è la ...'DEVI FARE ESPERIENZA' - 'Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando', dicea F. E, in effetti, uomini con cui la storia è finita ce ne sono stati, dal pugile Daniela Scardina (guarda) all'attore turco Can Yaman (guarda). Lei di Yaman aveva detto a Verissimo ... Diletta Leotta: «Per trovare l’uomo giusto, devi fare esperienza. Anche sbagliando» La conduttrice Antonella Clerici sfodera un temperamento insospettabile dietro alle quinte: lo scambio di battute ha cambiato ogni cosa.In una recente intervista Diletta Leotta ha commentato le critiche ricevute nel tempo per i suoi frequenti cambi di fidanzato: "Sono passionale, voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che ...